Municipio de Aguascalientes entrega premios al mérito deportivo 2025

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente municipal, Leo Montañez, encabezó la sesión extraordinaria de Cabildo, en el teatro Morelos, en la que se realizó la entrega de premios al Mérito Deportivo y al Guerrero Azteca 2025, por parte del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Durante la sesión, el presidente municipal de Aguascalientes reafirmó su compromiso con el impulso y fomento del deporte, en sus diversas disciplinas, pues dijo “su práctica deriva en una mejor calidad de vida para la población”.

Con la presencia de los integrantes del H. Cabildo de Aguascalientes, así como de familiares y amigos de los galarnados, se realizó la entrega del premio al Mérito Deportivo 2025 en la categorías:

Categoría Personas con Discapacidad a: Ángel de Jesús Alcantara Garza, Luis Daniel Marmolejo Hernández y Joahan Misael García Lariz.

Categoría Infantil: Patricio de Luna Marroquín.

Categoría Juvenil: Gilberto Xallo Macías Martínez.

Categoría Libre: Roberto Ángel Márquez Muñoz.

Categoría Veteranos: Jorge Francisco Aguilera Martell y Viridiana López Leyva.

Categoría Entrenador/Entrenadora: Rubén Muñoz Villa.

Especial (trayectoria deportiva): Yolanda Esparza Cornejo.

Categoría Promotor e Instructor de Academias Deportivas Municipales: María de los Ángeles Alvarado Ramírez.

Así como Menciones Honoríficas a: Arantza Díaz Cervantes, Ana Berenice Martínez Ortiz y Sara Abigail Martínez Ortiz.

«Es un honor escuchar el apoyo de sus familiares al recibir este merecido reconocimiento, pues representa una muestra de lo que es Aguascalientes, su calidez, su energía y el esfuerzo inalcanzable de su gente. Una de las políticas públicas que ha enarbolado esta administración municipal, es el fomento de la actividad deportiva con la creación de nueva infraestructura, con el desarrollo de más academias y por supuesto, con el reconocimiento a su esfuerzo a través de los premios al Mérito Deportivo y Guerrero Azteca 2025, que otorga el H. Ayuntamiento de Aguascalientes. Felicidades a todas y todos», dijo durante su mensaje el presidente municipal, Leo Montañez.

Como cada año el premio Guerrero Azteca, reconoce el esfuerzo, valor y entrega de quienes se desarrollan en el área de deportes de combate, como box, lucha libre, artes marciales mixtas y deportes de contacto afines, por su disciplina, capacidad de afrontar el reto que supone cada enfrentamiento, los galardonados en la edición 2025, fueron:

Nancy Lorena Almendarez Elizondo premio lucha libre/profesional/fomento deportivo.

premio lucha libre/profesional/fomento deportivo. Antonia Herrera Tapia ( La Ilegal ) premio lucha libre profesional por trayectoria deportiva.

( ) premio lucha libre profesional por trayectoria deportiva. Christopher de la Torre Lara premio lucha libre profesional almérito deportivo.

premio lucha libre profesional almérito deportivo. Paul Alejandro Rentería Richard premio lucha libre amateur por trayectoria deportiva.

premio lucha libre amateur por trayectoria deportiva. David Misael Ibañez Valdez premio lucha sambo amateur al mérito deportivo.

premio lucha sambo amateur al mérito deportivo. Edgar Iván Ventura Hernández premio lucha libre amateur al fomento deportivo.

premio lucha libre amateur al fomento deportivo. Mateo Santiago Legaspe Torres mención honorífica dca amateur por trayectoria deportiva.

mención honorífica dca amateur por trayectoria deportiva. Ana Sofía Ponce Gutiérrez premio dca amateur por trayectoria deportiva.

premio dca amateur por trayectoria deportiva. Hortensia Eloisa Hinojosa Sánchez premio dca amateur al mérito deportivo.

premio dca amateur al mérito deportivo. Juan Daniel Álvarez Magallanes premio dca amateur al fomento deportivo.

premio dca amateur al fomento deportivo. Erick Ignacio Alfaro Soto premio dca profesional por trayectoria deportiva.

premio dca profesional por trayectoria deportiva. Rosa Gabriela Castillo Barranco premio dca profesional al mérito deportivo.

premio dca profesional al mérito deportivo. Sylvia Martínez premio dca profesional al fomento deportivo.

premio dca profesional al fomento deportivo. Manuel Alejandro Montoya premio amm amateur al mérito deportivo.

premio amm amateur al mérito deportivo. Adrián Razura Jorge premio amm amateur al fomento deportivo.

premio amm amateur al fomento deportivo. Gerson Sebastián Almazán González premio amm amateur por trayectoria deportiva.

premio amm amateur por trayectoria deportiva. Juan Antonio Castañeda López premio amm profesional por trayectoria deportiva.

premio amm profesional por trayectoria deportiva. Keilany Sayury Robledo Sandoval premio amm profesional al mérito deportivo.

premio amm profesional al mérito deportivo. Jaime Torres Cruz premio box profesional por trayectoria deportiva.

premio box profesional por trayectoria deportiva. Ricardo Cummings Cruz premio box profesional al mérito deportivo. Recibe ( Karla Cummings Cruz ).

premio box profesional al mérito deportivo. Recibe ( ). Arturo Castillo Flores premio box profesional al fomento deportivo.

premio box profesional al fomento deportivo. Daniel Gutiérrez Aguilar premio box amateur al mérito deportivo.

premio box amateur al mérito deportivo. Antonio Jued Aguilar Murillo premio box amateurpor trayectoria deportiva.

premio box amateurpor trayectoria deportiva. Blanca Janeth Romero Carranza premio jvxmas Box amateur al fomento deportivo.

Durante la premiación se contó con la presencia de integrantes del Gabinete Municipal y funcionarios estatales.