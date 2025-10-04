Municipio de Aguascalientes abre convocatoria para para participar en el concurso Abuelito Emprendedor 2025

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal (Setum) y en colaboración con la Universidad Panamericana campus Aguascalientes, invita a participar en la convocatoria Abuelito Emprendedor 2025. Esta convocatoria tiene como propósito reconocer el talento, creatividad y capacidad de innovación de las personas adultas mayores, además de impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo de la economía social del municipio.

El concurso está dirigido a personas de 60 años o más, con escolaridad básica concluida, que residan en el municipio de Aguascalientes y cuenten con una idea de negocio con enfoque social, ya sea de manera individual o grupal. Entre los requisitos se encuentra no haber recibido apoyos económicos municipales durante el año previo a la apertura de la convocatoria, ni haber sido ganador del concurso Abuelito Emprendedor 2024. Los interesados deberán presentar copia de INE por ambos lados, CURP y comprobante de domicilio, documentación que se entregará el 30 de octubre de 2025, tras concluir las capacitaciones.

El registro estará abierto del 13 al 23 de octubre de 2025 a través del formulario en línea disponible en https://forms.gle/J1saPwEXZLWhKGhH9 o bien comunicándose al teléfono 449 910 10 10 ext. 7161. El cupo está limitado a 80 participantes.

El concurso se desarrollará en cinco etapas. La primera corresponde a la inscripción de participantes; la segunda incluye dos sesiones de talleres de capacitación los días 29 y 30 de octubre, con sedes en el Palacio Municipal, el IMPLAN y las oficinas de SETUM. La tercera será la exposición de proyectos, programada para el 7 de noviembre en el Salón Cabildo del Palacio Municipal. Posteriormente se llevará a cabo la evaluación y selección de proyectos del 8 al 20 de noviembre, y finalmente, la premiación y seguimiento de los ganadores tendrá lugar en noviembre del presente año.

Los cinco mejores proyectos recibirán un estímulo económico como reconocimiento a su esfuerzo: $20,000 pesos para el primer lugar y $10,000 pesos para el segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. En caso de participación grupal, el premio se otorgará de manera conjunta a todos los integrantes del equipo.

Con este concurso, el Municipio de Aguascalientes reafirma su compromiso de apoyar a las personas adultas mayores, impulsando sus ideas y reconociendo su valiosa aportación a la sociedad como motores de emprendimiento, creatividad y desarrollo económico.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 449 910 10 10 ext. 7161 o acudir directamente a las oficinas de la SETUM, ubicadas en Calle Antonio Acevedo E. 103-A, Zona Centro.