Municipio avanza en la rehabilitación de vialidades

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOPMA), intensifica los trabajos de rehabilitación vial en diferentes puntos de la capital para incrementar la seguridad de los conductores y los peatones en sus traslados, además de mejorar la movilidad y el flujo del tránsito.

Actualmente, la Secretaría de Obras Públicas Municipales interviene la Avenida Julio Díaz Torre en Ciudad Industrial con la pavimentación con concreto hidráulico en el tramo comprendido entre la calle Jesús Rivera Franco a Antonio Gutiérrez Sola, en la calzada oriente.

Con estas acciones se impacta de forma positiva la infraestructura urbana, así como a las personas que circulan diariamente por estas vialidades y a los vecinos de esta zona.