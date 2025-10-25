24 C
Aguascalientes
25 octubre, 2025
Tendencias

Tere Jiménez celebra graduación de maestros y maestras de Aguascalientes

Jesús María inaugura el Festival de Chicahual a Calavera

(Video) Gloria Trevi abre su vida en la docuserie La…

Anuncia Jiménez homenaje a Ernesto Alonso en Festival de Calaveras

Netflix revela la vida íntima de Juan Gabriel en docuserie

Exigen reapertura de Relleno Sanitario en Veracruz ante colapso y…

(Video) Sujeto incendia negocio de instalación de sonido en Lomas…

Encuentran ropa de mujeres y niños, además de juguetes en…

Negocios, el blanco favorito de la delincuencia; hasta 5 robos…

Habrá cierres viales por “Mini Maratón Aguascalientes 2025”

Municipio anuncia nueva jornada para renovación de licencias de manejo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Este próximo martes 28 de octubre se llevará a cabo una nueva jornada de renovación de licencias de manejo en el Fraccionamiento Morelos I como parte de la estrategia del Municipio de Aguascalientes y Gobierno del Estado para que los ciudadanos puedan realizar trámites cerca de su domicilio o lugar de trabajo.

José Alfredo Gallo Camacho, coordinador general de Delegaciones Urbanas y Rurales, detalló que las personas interesadas en renovar este documento o tramitarlo por primera vez deberán acudir a la Delegación Morelos ubicada sobre Av. Siglo XXI No. 704 en el Fraccionamiento Morelos I.

Para renovar la licencia de automovilista, motociclista y operador A, B, C, D y E será necesario llevar licencia de conducir vencida, credencial de elector o identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y realizar el pago en efectivo ese día, cuyo costo será de los 460 pesos hasta los mil 315 pesos dependiendo del tipo de licencia y la vigencia. Cabe señalar que el horario de atención será de las 9:00 a 11:00 horas.

Por su parte, para el curso de Educación Vial, los interesados deberán presentarse a las 8:30 horas con identificación oficial, cuaderno, pluma y lápiz y aprobar el examen de forma satisfactoria para poder dar continuidad al trámite de la expedición de la licencia de manejar.

Para más información se ponen a disposición de la ciudadanía los siguientes números de teléfono 449 977 1125 y 449 977 2779 a donde podrán comunicarse de lunes a viernes en un horario de las 8:00 a las 15:30 horas.