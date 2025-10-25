Municipio anuncia nueva jornada para renovación de licencias de manejo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Este próximo martes 28 de octubre se llevará a cabo una nueva jornada de renovación de licencias de manejo en el Fraccionamiento Morelos I como parte de la estrategia del Municipio de Aguascalientes y Gobierno del Estado para que los ciudadanos puedan realizar trámites cerca de su domicilio o lugar de trabajo.

José Alfredo Gallo Camacho, coordinador general de Delegaciones Urbanas y Rurales, detalló que las personas interesadas en renovar este documento o tramitarlo por primera vez deberán acudir a la Delegación Morelos ubicada sobre Av. Siglo XXI No. 704 en el Fraccionamiento Morelos I.

Para renovar la licencia de automovilista, motociclista y operador A, B, C, D y E será necesario llevar licencia de conducir vencida, credencial de elector o identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y realizar el pago en efectivo ese día, cuyo costo será de los 460 pesos hasta los mil 315 pesos dependiendo del tipo de licencia y la vigencia. Cabe señalar que el horario de atención será de las 9:00 a 11:00 horas.

Por su parte, para el curso de Educación Vial, los interesados deberán presentarse a las 8:30 horas con identificación oficial, cuaderno, pluma y lápiz y aprobar el examen de forma satisfactoria para poder dar continuidad al trámite de la expedición de la licencia de manejar.

Para más información se ponen a disposición de la ciudadanía los siguientes números de teléfono 449 977 1125 y 449 977 2779 a donde podrán comunicarse de lunes a viernes en un horario de las 8:00 a las 15:30 horas.