Municipio Aguascalientes está muy endeudado; bancos internacionales rechazan invertir en él: CRG

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- En la discusión sobre el cambio de concesionaria se ha tenido la participación de varios actores, entre ellos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano quienes, además de asesorar al municipio sobre los esquemas que se podrían adaptar, también se hablaba de un posible préstamo para que el servicio pudiera remunicipalizarse completamente.

Aunque no hay una versión oficial sobre la razón por la que estas dependencias ya no acompañan al municipio capitalino, la regidora por el PRI, Edith Citlalli Rodríguez González, especula que es debido a que el municipio no tendría la posibilidad de tener una deuda por parte de estos organismos pues, recordemos, que para que se pueda remunicipalizar el servicio se tendría que derogar una gran cantidad de dinero.

Destacó que actualmente el municipio está endeudado por cerca de treinta años con tres empresas, una relacionada con las luminarias y otras dos encargadas del parque fotovoltaico el cual, asegura, que aún no está funcionando.

“El municipio está endeudado, el 60% del ingreso que tiene el municipio está topado 30 años. Si tienes un endeudamiento que sobrepasa los límites de cualquier financiera o cualquier banco, ya no hay manera de que te vuelvan a prestar porque las participaciones federales las tienen comprometidas. Entonces, ni el Banco Mundial ni el Banco Interamericano se volvieron a aparecer aquí porque no hay viabilidad financiera, es decir, no pueden meter recurso porque no tienen con qué responder”, declaró.

En este escenario, Rodríguez señaló que sí será difícil la remunicipalización, pero enfatizó en que sería lo más viable pues a mediano plazo sería financieramente sostenible para el municipio, ya que todas las ganancias se irán al municipio, ya no se lo quedaría una empresa.