Municipio abre módulo para adquirir calentadores solares y aditamentos

La Secretaría de Desarrollo Social del Municipio (Sedesom) en conjunto con el Club Rotario de Aguascalientes, ponen a disposición de la ciudadanía un módulo del programa “Rotary Renovando Hogares”, en el que, en apoyo a la economía familiar, se pueden adquirir a precios de fábrica equipos y artículos como: tinacos, costales de cemento, calentadores solares y cisternas.
El módulo se ubica en el Centro de Atención Municipal (CAM), en Av. Adolfo López Mateos # 214, Zona Centro, con horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.
Las personas interesadas en adquirir alguno de estos aditamentos podrán encontrar:
Tinacos de 750 litros y 1,200 litros
Costales de cemento
Calentadores solares
Cisternas de 2,500, 3,000, 5,000 y 10,000 litros
Además, se brindará atención en:
Miércoles Ciudadano en Plaza Patria s/n, Zona Centro. De 9:00 a 15:00 horas
Oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social ubicadas en 5 de Mayo # 122 casi esquina Allende, Zona Centro. De 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes
Se ponen a disposición los números telefónicos 449 254 70 93 y 449 547 82 08 para solicitar mayores informes.
Christian Gutiérrez, secretario de Desarrollo Social agradeció al presidente del Club Rotario, César Ramírez por promover estos programas y convenios que ayudan a fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en el municipio de Aguascalientes.