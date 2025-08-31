Municipio abre módulo para adquirir calentadores solares y aditamentos

La Secretaría de Desarrollo Social del Municipio (Sedesom) en conjunto con el Club Rotario de Aguascalientes, ponen a disposición de la ciudadanía un módulo del programa “Rotary Renovando Hogares”, en el que, en apoyo a la economía familiar, se pueden adquirir a precios de fábrica equipos y artículos como: tinacos, costales de cemento, calentadores solares y cisternas.

El módulo se ubica en el Centro de Atención Municipal (CAM), en Av. Adolfo López Mateos # 214, Zona Centro, con horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Las personas interesadas en adquirir alguno de estos aditamentos podrán encontrar:

Tinacos de 750 litros y 1,200 litros

Costales de cemento

Calentadores solares

Cisternas de 2,500, 3,000, 5,000 y 10,000 litros

Además, se brindará atención en:

Miércoles Ciudadano en Plaza Patria s/n, Zona Centro. De 9:00 a 15:00 horas

Oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social ubicadas en 5 de Mayo # 122 casi esquina Allende, Zona Centro. De 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes

Se ponen a disposición los números telefónicos 449 254 70 93 y 449 547 82 08 para solicitar mayores informes.

Christian Gutiérrez, secretario de Desarrollo Social agradeció al presidente del Club Rotario, César Ramírez por promover estos programas y convenios que ayudan a fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en el municipio de Aguascalientes.