Multan a Harry Styles al recoger a Taylor Russell

Redacción

UK.- Presuntamente Harry Styles recibió una multa de estacionamiento, y es que se dice que desde principios del verano la estrella del pop de 29 años ha estado saliendo con la actriz Taylor Russell, también de 29 años, y ahora un testigo reveló que el pasado viernes, el cantante tenía tanta prisa por encontrarse con su novia en el andén del St. Pancras International de Londres que se estacionó en lugar prohibido y le impusieron una multa.

Fue un espectador quien le dijo a The Sun en la columna Bizarre del domingo: “Harry aparcó rápidamente en las dobles amarillas. Se notaba que no quería llegar tarde a Taylor después de su largo viaje en tren, así que rápidamente corrió a la estación”.

Dicha noticia llega pocas semanas después de que se afirmara que la ex estrella de One Direction “siempre sonreía” cada vez que pasaba tiempo con la actriz de Bones and All.

Además se conoció que una fuente dijo a Us Weekly: “Sus energías funcionan muy bien juntas. Ambos son personas realmente dulces en el fondo. Harry siempre está sonriendo cuando está con ella. Se lo están pasando muy bien juntos”.

Por cierto que Harry Styles y Taylor Russell, fueron vistos juntos por primera vez en una galería de Londres en junio pasado; posteriormente, Taylor asistió a su concierto en Viena, Austria, junto con su último espectáculo en Reggio, Italia, antes de que Harry la apoyara en la noche de prensa para su obra The Effect en Londres.

El sitio de noticias Page Six informó que después del espectáculo, Harry, quien estaba en la obra con su amigo James Corden y la esposa del ex presentador de Late Late Show, Julia Carey, visitó a Taylor en su camerino.

Una fuente le dijo al medio sobre Harry y Taylor: “Parecía que estaban tomados de la mano. Harry permaneció al lado de Taylor todo el tiempo. Él le presentó a James y le susurraba cosas, reía y sonreía”.

Harry Styles y Taylor Russell desatan rumores de romance

Fue el pasado mes de julio cuando, Harry Styles fue vinculado con la actriz canadiense Taylor Russell tras ser captados juntos en una situación romántica.

Harry y Taylor fueron captados durante una cita en Londres, lo que levantó rumores sobre una relación amorosa, y luego la protagonista de Bones and All fue captada en el último concierto del cantante en Viena.

En la imágenes, se ve a la actriz de 28 años disfrutando el concierto, posteriormente, ambos fueron captados este domingo paseando de la manos por las calles de Viena, lo que desató rumores de un nuevo romance.

Page Six reportó que los actores se conocieron en el Festival Internacional de cine de Venecia en septiembre pasado, donde Harry promocionaba Don’t Worry Darling, momento que también marcó su polémica relación con Olivia Wilde, por su parte Taylor presentaba su película Bones and All.

*Con información de Quién.