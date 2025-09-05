Multa UE a Google con 3 mil mde por abusos en publicidad digital

Redacción

La Unión Europea impuso este viernes una multa de casi 3 mil millones de euros (3 mil 500 millones de dólares) a Google y ordenó a la compañía dejar de favorecer sus propios servicios de tecnología publicitaria, en lo que representa uno de los golpes más severos al gigante tecnológico.

La Comisión Europea concluyó que Google abusó de su posición dominante al otorgar ventajas indebidas a sus plataformas de intercambio de publicidad, en detrimento de competidores y editores.

“Cuando los mercados fallan, las instituciones públicas deben actuar para evitar que los actores dominantes abusen de su poder”, declaró la comisaria antimonopolio, Teresa Ribera. “La verdadera libertad implica igualdad de condiciones, donde todos compiten en igualdad de condiciones y los ciudadanos tienen un derecho genuino a elegir”.

Google respondió que apelará la decisión. Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de asuntos regulatorios, sostuvo que la sanción “impone una multa injustificada y exige cambios que perjudicarán a miles de empresas europeas al dificultarles la obtención de beneficios”.

La sanción se produce en medio de tensiones comerciales entre Bruselas y Washington. El Presidente estadounidense Donald Trump ha ridiculizado los intentos de la UE por frenar a los gigantes de Silicon Valley, lo que anticipa un nuevo choque diplomático.

Aunque la tecnológica enfrenta procesos antimonopolio en diversas regiones, obtuvo un respiro en Estados Unidos luego de que un juez dictaminara que no será necesario dividir su negocio de búsqueda. Sin embargo, su división de publicidad sigue bajo presión: el Departamento de Justicia evalúa obligar a Google a desinvertir en Ad Manager y presentará propuestas de reparación antes del 22 de septiembre.

La UE ya había advertido en 2023 que Google usaba su dominio para priorizar su propio programa de anuncios, consolidando su control en la cadena de suministro publicitario. La entonces comisaria Margrethe Vestager llegó a señalar que solo una “desinversión obligatoria” resolvería los problemas de competencia.