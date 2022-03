Mujeres que dejaron de cotizar en Infonavit pueden acceder a un crédito

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con el objetivo de garantizar el derecho de las mujeres a una vivienda adecuada, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a través del esquema

Cuenta Infonavit + Crédito Bancario, brinda la oportunidad a 16 millones 629 mil 646 de

derechohabientes no activas de acceder a una hipoteca y comenzar a conformar su patrimonio.

Este financiamiento, lanzado en noviembre de 2021 en coordinación con cinco instituciones

bancarias (Banorte, BBVA, HSBC, Santander y Scotiabank), permite a aquellas mujeres que ya

no cotizan al Instituto porque dejaron de trabajar para una empresa como asalariadas, por

dedicarse a su familia o emprender su propio negocio, utilizar el dinero que tienen ahorrado

en su Subcuenta de Vivienda para tramitar un crédito hipotecario.

Al cierre de febrero de este año, el saldo de la Subcuenta de Vivienda de estas mujeres suma

un total de 204 mil 271.5 millones de pesos, recursos que pueden utilizar para comprar su

casa sin importar que ya no coticen al Infonavit.

Las derechohabientes que estén interesadas en este esquema de crédito deben presentar

ante la institución bancaria participante de su preferencia el Certificado Cuenta Infonavit +

Crédito Bancario, documento que indica el monto que tienen ahorrado en su Subcuenta de

Vivienda y que será utilizado como enganche del financiamiento para comprar su vivienda.

Para obtenerlo sólo necesitan iniciar sesión en Mi Cuenta Infonavit

(micuenta.infonavit.org.mx), ubicar la opción “Mi trámite de crédito” y seleccionar “Me

interesa un Crédito”; después de eso aparecerá en la pantalla el monto de su ahorro de su

Subcuenta de Vivienda y la opción “Certificado Cuenta Infonavit + Crédito Bancario”, el cual

deberá descargarse e imprimirse para iniciar el proceso de inscripción del crédito ante el

banco.

La Institución bancaria será la encargada de realizar el perfil de la derechohabiente y

determinar el monto del crédito. De esa cantidad, el Infonavit financiará el 30%, sin

sobrepasar las 325 UMAS (equivalente a $950,653.60), y el 70% restante el banco bajo sus

condiciones.

Cuenta Infonavit + Crédito Bancario tiene pagos fijos mensuales durante todo el plazo del

financiamiento y una tasa de interés de 10.45% sobre el crédito que otorgue el Infonavit;

mientras que la tasa de la parte proporcional del banco es determinada por la entidad

financiera que elija la derechohabiente.

Conoce todo lo que necesitas saber sobre créditos, trámites y servicios del Infonavit, de

manera sencilla y clara en infonavitfacil.mx.

Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene

como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector

formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la

hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, desde su creación en

1972 a la fecha, el organismo ha colocado más de 11.6 millones de créditos en México.