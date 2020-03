Mujeres policías también sufren de violencia de género

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Según el estudio “Ser Mujer Policía en México”, elaborado por Causa en Común, revela que 5 de cada 10 mujeres policías consideran que hay discriminación dentro de sus corporaciones.

En este estudio a nivel nacional, se destaca que ser mujer policía no es un camino fácil y mucho menos libre de violencia de género. De acuerdo al estudio un 35% de las integrantes de los cuerpos policiacos del país han sido objetos de piropos ofensivos dentro de sus corporaciones.

De igual forma, un 17% de las uniformadas consultadas recibió mensajes, fotos o comentarios con insinuaciones y/o insultos; 15% conoció a compañeras que recibieron solicitudes o insinuaciones sexuales y un 10% dijo saber de casos de mujeres que recibieron amenazas por negativas a mantener relaciones sexuales.

Otros porcentajes que arroja la en cuesta nacional de Causa en Común, es que por ejemplo un 17% de quienes señalaron que han sido víctimas o testigos de conductas indebidas son las que denuncian a sus agresores.

En el caso de las mujeres policías que no denuncian, se trata principalmente por que no cren que haya sanción para sus agresores, principalmente compañeros de trabajo con mandos superiores, así como el temor que tienen a sufrir represalias y hasta aquellas que perciben el.ambiente que se dan hacia con ellas como algo normal que no merece ser reportado.