Mujeres empresarias no escapan de la delincuencia en carreteras de la región

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Empresarias de la entidad han sido también víctimas de robos en carreteras federales de la zona bajío, siendo despojadas de sus unidades y mercancías.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, Erika Muñoz Vidrio, exigió mayor vigilancia de la federación en zonas consideradas de riesgo.

Cuestionó la estrategia de seguridad federal que a juicio de la población no está funcionando y ahí están los resultados.

“Lo que queremos y exigimos son resultados, entonces sí no está funcionando la estrategia pues que la cambien”, solicitó.

Si buen Aguascalientes ha hecho su parte blindando el territorio, el problema se está dando en carreteras vecinas, lo cual se ha convertido en un problema.

“La seguridad en carreteras sigue siendo un tema pendiente que no se ha logrado resolver, entonces lo que pedimos es mayor vigilancia de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano!, finalizó.