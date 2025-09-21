Mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres a actividades no remuneradas 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La desigualdad en la distribución del tiempo entre hombres y mujeres sigue siendo evidente, particularmente en las actividades no remuneradas, advirtió Elvia Jaime, vicepresidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME).

De acuerdo con cifras recientes, las mujeres destinan el 66.8 por ciento de su tiempo total de trabajo a labores no remuneradas, mientras que los hombres únicamente dedican el 33.2 por ciento.

“Estos datos no sorprenden, reflejan una realidad que llevamos años arrastrando y que se mantiene como una marcada disparidad”, señaló la dirigente empresarial.

Jaime subrayó que el tema de los cuidados es uno de los principales pendientes en la agenda gubernamental. Mientras no se haga cumplir la Ley de Cuidados, dijo, las mujeres continuarán cargando con la mayor responsabilidad en el cuidado de niñas, niños, adultos mayores o personas con discapacidad.

Además, puntualizó que esta situación tiene un impacto directo en la brecha salarial y en la falta de oportunidades de crecimiento para las mujeres, quienes ven limitado su desarrollo profesional debido a la carga desproporcionada de tareas domésticas y de cuidados.