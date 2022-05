Mujeres de Pabellón apoyan a Tere Jiménez

Redacción

Daniela Alba, madre de familia y enfermera, ha vivido toda su vida en Pabellón de Arteaga. Supo que Tere Jiménez visitaría su colonia, la Popular, y se sintió muy entusiasmada al escuchar algunas de sus propuestas.

“Sin duda alguna, Tere Jiménez tiene prioridad en el apoyo a las mujeres, las jefas de familia, ya que nos quiere otorgar el apoyo para mujeres emprendedoras… es sin duda una de las propuestas que más me gusta. Pero también la del abuelito emprendedor, para que ellos generen sus propios ingresos desde casa, otra propuesta que me gusta mucho. Sin embargo, la que más me llama la atención, porque soy enfermera y no tengo empleo, es la de la construcción del Hospital de Pabellón.”

Daniela nos platicó que tiene 4 años sin empleo después de perder su último trabajo y piensa que, con la construcción del Hospital de Pabellón, más profesionales como ella podrán tener mejores oportunidades laborales.