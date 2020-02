Mujeres con cáncer de mama, al final de la lista del Insabi: García

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El centralismo que aplica el gobierno federal en temas de salud no generará beneficios a la población, aseveró la diputada panista Patricia García García, quien objetó los alcances del proyecto del Instituto de Salud del Bienestar (Insabi).

“No va a funcionar. Vemos como está el IMSS, vemos como está el ISSSTE, que son servicios de gobierno federal y vemos que no va a resultar”, apuntó.

García García hizo especial hincapié en el caso de las pacientes con cáncer de mama, quienes debido a los costos del tratamiento que implica el padecimiento por las cirugías.

” Simplemente un tratamiento de cáncer te cuesta un millón o millón y medio. ¿Quién va a poder pagarlo fuera del sector privado? Las mujeres vamos a estar al final de la lista de las prioridades en el sector salud”, manifestó.

Por lo pronto, la legisladora del Partido Acción Nacional adelantó que presentará una iniciativa para reconstrucción de mamas a mujeres sobrevivientes del cáncer, pero que fueron mutiladas en su cuerpo.

“Me dicen en el sector salud que es posible, pues quienes sobreviven sí merecen que las apoyemos. Sobre todo me interesa el aspecto emocional de las mujeres pues les deja una autoestima muy baja”, subrayó.