(Video)Mujer tira cenizas de su esposo a la basura como venganza

EU.-Usuarios en la red revivieron el momento en que Marsha tiró las cenizas de su esposo abusador y golpeador a la basura.

Recientemente, volvió a estar en tendencia un video que se hizo viral cuatro años atrás en donde una mujer tira las cenizas de su esposo a la basura en venganza por todo el maltrato que sufrió a su lado, en Estados Unidos.

La mujer, identificada como Marsha Widener, comentó haber sufrido abusos durante toda su vida convirtiéndose en la víctima de su esposo, Donald Lee Widener, mejor conocido como Don Widener, en Oklahoma.

“Paz interior, amigos. Ahora sé que no vas a entender por qué estoy haciendo esto”, menciona Marsha en el video. “Este es Don Widener”, señala después de enseñar con sus manos la caja con las cenizas de su marido.

La grabación publicada en el 2017, lleva el título ‘Final goodbye to the NASTY BASTARD’, donde la mujer se despide no solo de su marido, sino de su abusador tirando su dolor junto con sus cenizas a la basura. “Su familia no lo quiere. Su hermano no lo quiere cerca. Sus hijos no lo quieren (en realidad, quieren que se vaya a la cuneta). Condujo un camión de basura y recogió [basura] para las empresas, ¡así que lo enviaremos de vuelta al vertedero!”, dijo.

De igual manera, durante el video puede escucharse como la mujer culpa a todo el dolor que le hizo pasar el hombre no solo a ella, sino también a sus hijos y padres de aquel arrebato de esparcir las cenizas por la basura. “Este poquito de aquí es por todas las veces que me pateó en la cabeza”, agregó mientras tiró algunas cenizas al suelo esparciéndolas con su propio pie. “Desafortunadamente, las cenizas no se pueden arrojar directamente al infierno. Sin embargo, el basurero es la mejor opción”, puntualizó. Finalmente, procedió a tirar todas las cenizas en el bote mientras se despedía de su audiencia. El video se volvió rápidamente viral y se hicieron parodias de dicho momento

