Mujer se queda dormida en el camión y niño le corta el pelo

Ciudad de México.-Se hizo viral en redes el video de Carolina Moura, quien contó en TikTok cómo se dio cuenta de que un niño le había cortado el pelo mientras ella dormía en el transporte.

“Un niño me acaba de cortar el pelo en el bus”, comenzó explicando la joven en el vídeo, mientras aseguró que se quedó dormida en el transporte público cuando volvía del gimnasio y de hacer mandados.

Al parecer, se despertó cuando la madre que tenía detrás le dio un golpe a su hijo y rápidamente corrieron para bajar del colectivo.

“No he llorado ni nada, estoy como en shock”, señaló mientras mostraba a cámara el tijerazo que tenía en una de sus largas trenzas.

En un segundo video, Moura mostró cómo terminó todo luego de que tuvo que realizarse un total cambio de look y cortar su larga cabellera.

“Me hacen eso y me da un ataque”, “Dios me libre de esos momentos porque no creo que tenga esa paciencia”, “Es que en qué momento le dejas al niño ir con unas tijeras en el bus”, fueron algunos de los comentarios.

El video tienes hasta el momento 5,2 millones de reproducciones en TikTok.

