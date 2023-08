Mujer se divorcia y se casa con ella misma

Redacción

EU.-Mariel Narbona es una mujer de 49 años que se divorció y se volvió a “casar”, pero esta vez con ella misma.

En un evento de 30 personas y con vestido blanco, la mujer “contrajo nupcias” por segunda vez.

“Me casé y me casé feliz. No me arrepiento, no odio a mis exparejas ni a los hombres. Soy amiga de todos mis ex. Yo quería casarme conmigo como una especie de pacto y de auto conocimiento de saber lo que tengo para ofrecerle a otro”.

“Estoy completa, me gusto tal como soy, con mis virtudes y defectos. Me amo y me elijo”, dijo la arquitecta.

“No me niego a los hombres. Nunca estoy sola. Todavía aspiro a encontrar un alma gemela, pero desde yo misma primero, quiero estar aceptada, amada, para después, si viene alguien, poder comprometerme”.

Los seguidores de esta práctica conocida en los últimos años como sologamia aseguran que su cultura reivindica que se puede estar bien en soledad.

Con información de El Diario de Juárez