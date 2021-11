Mujer se casa con ella misma y se divorcia tras 90 días de matrimonio

Redacción

Brasil.-La modelo originaria de Brasil, Cris Galera, anunció que se divorcia tras 90 días de matrimonio, el caso llamó la atención porque la también influencer se casó con ella misma luego de asegurar que no había hombres fieles.

90 días atrás, la mujer de 33 años anunció su boda consigo misma en redes sociales en las que publicó imágenes portando su vestido blanco y un ramo de rosas en una iglesia de Sao Paulo. “Estoy celebrando mi amor propio y con esto quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima”, escribió en la publicación.

Cris Galera llamó la atención de diferentes medios tal como New York Post donde declaró que no se avergonzó porque la gente la volteaba a ver durante la ceremonia y porque no había prometido, asimismo, señaló que se casó con ella misma porque los hombres “tienen dificultades para ser fieles o quedarse con una sola mujer”.

“Nunca me divorciaré de mí misma, pero, si aparece un nuevo amor, tal vez querré vivir la experiencia. Si eso pasa, les aseguro que pondré a la persona en segundo lugar. Siempre seré yo primero”, añadió la modelo.

Sin embargo, parece que todo se le olvidó luego de que se casó con ella misma, pues pasaron solo 90 días cuando de nuevo por redes sociales anunció que se divorcia porque a su vida llegó un hombre especial para ella. El anuncio también lo hizo por redes sociales y aseveró que su matrimonio consigo fue “bonito mientras duró. Empecé a creer en el amor cuando encontré a ese alguien especial”.

La modelo en esta publicación etiquetó al presentador brasileño, y creador del concurso Miss BumBum, Cacau Oliver; es decir, que él es el responsable del divorcio de Cris Galera.

Con información de Plumas Atómicas