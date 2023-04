Mujer que demandó a Ed Sheeran se desmaya dos veces en el juicio

Redacción

EU.-En el primer día del juicio, celebrada ayer miércoles, mientras los abogados de Kathryn revisan las pruebas con el experto musical Alexander Stewart, quien argumentaba que las similitudes entre la canción de Sheeran y la de Gaye son muy evidentes, la demandante tuvo un inesperado protagonismo.

De un momento a otro, la hija de Townsend se desmayó y tuvo que ser ayudada tanto por su familia y como por su equipo legal para poder dejar la sala por un momento.

Kathryn Griffin Townsend (Getty Images)

Una vez fuera de la sala, Kathryn perdió nuevamente el conocimiento y cayó al piso, por lo que fue llevada al hospital.

Esto fue confirmado por el juez Louis L. Stanton, quien lleva el proceso legal contra el cantante.

¿Por qué se desmayó la demandante en el juicio contra Ed Sheeran?

A pesar de que los abogados de Kathryn no dieron más información al respecto, trascendió que la hija de Ed Townsend tiene problemas de salud, además de que el estrés de los últimos días habrían sumado negativamente a su condición.

Ed Sheeran (Shutterstock)

Sobre las acusaciones en su contra, Ed Sheeran defendió sus argumentos durante el juicio, declarando que la música popular tiene algunos elementos idénticos, lo que provoca que puedan ser considerados como plagio, como en el caso de Thinking Out Loud.

“Puedes tocar Let It Be y No Woman, No Cry y cambiar de una a otra perfectamente”, aseguró.

“Habría sido una idiotez hacer eso si de verdad hubiera copiado la canción”, finalizó.

