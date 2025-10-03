Mujer protagoniza accidente al norte de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El viernes alrededor de las 5:30 horas, debido al exceso de velocidad, una mujer de la tercera edad perdió el control de su vehículo, impactándose contra un árbol.

De acuerdo con el informe de testigos, Araceli, de 60 años de edad, se desplazaba a velocidad inmoderada a bordo de un Versa blanco, modelo 2024, sobre Boulevard a Zacatecas en sentido de sur a norte.

Al llegar a la altura del Centro Comercial Agropecuario, en el fraccionamiento Las Hadas, perdió el control de su vehículo e invadió el camellón central, para después impactarse contra un árbol.

Ante el percance arribaron oficiales de la Policía Vial, quienes luego de valorar a la afectada descartaron su traslado de emergencia, ya que afortunadamente no presentaba lesiones.

Finalmente, se procedió con el aseguramiento del automóvil y su traslado a las instalaciones de la pensión debido a los daños generados.