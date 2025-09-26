Mujer golpea hasta dejar inconsciente a su abuela en Aguascalientes porque le reclamó que no llegara a dormir

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Una mujer de la tercera edad fue agredida brutalmente a golpes por su nieta de nombre Tifany N de 24 años luego de que a diario dejaba a su hijo de 3 años para que su abuela se lo cuidara todo el día.

No obstante el pasado 23 de septiembre la hoy señalada quien es empleada de un casino en la zona norte de esta ciudad llegó al domicilio de su pariente alcoholizada y al parecer bajo los influjos de alguna droga.

Tras ello la abuela le reclamó porque no había llegado a dormir en la vivienda ubicada en el fraccionamiento Guadalupe Peralta.

Además de ello le exigió que se hiciera cargo de su hijo. Eso fue suficiente para encender la furia de la joven quien la tiró al piso y la pateó hasta que dejó inconsciente a su familiar.

Horas más tarde la mujer se levantó y cómo pudo acudió a recibir atención médica.

En el nosocomio tras conocer la versión de la agredida le sugirieron que acudiera a interponer una querella contra la malagradecida familiar por lo que se presentó en la fiscalía estatal e interpuso la denuncia CI/AGS/24058/09-25.

Los amigos y parientes de la afectada exigen justicia ante el hecho violento.

La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación para esclarecer el hecho.