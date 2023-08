Mujer es alérgica a su novio

Redacción

EU.-Virginia Nault, es una joven de 22 años de Boston, que ha compartido en redes que posiblemente es alérgica a su novio, Steve Johnson.

Al principio, ella pensó que estas reacciones podrían estar relacionadas con alergias estacionales, pero pronto descartó esta posibilidad al darse cuenta de que los síntomas surgían después de haber estado junto a su pareja.

“Comenzó con una picazón intensa en los ojos y lagrimeo (…) Nos dimos cuenta de que después de pasar unos días en su apartamento, me aparecía una erupción severa la semana siguiente y me sentía bastante mal durante unos días”, relató la joven, como recoge el New York Post.

“Hay algo en él que provoca esta reacción en mí. Soy alérgica a él”.

Sin embargo, aclaró que no se refería directamente a su novio, sino a algún factor relacionado con él. Podría ser el aire de su apartamento o incluso algún producto de limpieza que él utilizara.

La situación ha afectado la vida de su novio, quien ha demostrado ser paciente y solidario a pesar de la frustración y Virginia ha tenido que reducir los encuentros con su pareja y tomar precauciones, como mantener mayor distancia entre ellos, incluso se ha cuestionado la viabilidad de seguir adelante con la relación. A pesar de esto, la joven sigue decidida a encontrar una solución para sus problemas y salvar su relación.

En redes ha surgido una teoría que sugiere que podría haber una infidelidad por parte de su novio, lo que podría haber desencadenado las alergias de Virginia a través de relaciones sexuales externas a la pareja.

Con información de El Diario de Juárez