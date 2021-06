Mujer descubre que debe 50 mil millones de dólares tras una fiesta. Esto respondió el banco

Redacción

Seguramente en más de una ocasión has salido con amigos y al revisar la cuenta el día después te das cuenta que gastaste de más, sí, eso es común, sin embargo, lo que no lo es es salir de fiesta y terminar debiéndole al banco casi 5 mil millones de dólares.

Aunque no lo creas esto le pasó a Maddie McGivern, quien después de pasar un rato con sus amigas en un bar se percató que tenía un balance negativo en su app del banco de 49.999.999.697,98 dólares.

“Me gustaría poder decir que compré la ciudad de Los Ángeles. No es el caso. No estoy muy segura de lo que me inclinó a comprobar mi cuenta bancaria a las 2 de la noche. Pero lo hice. Y a continuación vi 49.000 millones en negativo”, contó en un video en Tiktok que, como era de esperar, se viralizó.

Angustiada la joven marcó rápidamente al banco para preguntar si realmente debía esa cantidad de dinero y hasta la operadora se quedó sin palabras. Luego del shock inicial la operadora le dijo que nunca había visto algo así y la puso en modo de espera para comprobar su cuenta.

De acuerdo con News 18, no fue la única en vivir esta terrible experiencia, pues varios clientes compartieron en redes sociales el mismo error. Luego de esto, el banco reconoció el error y compartió un comunicado.

“Tuvimos un fallo técnico durante el fin de semana que afectó a un número limitado de cuentas. El problema se ha resuelto y esas cuentas muestran ahora saldos exactos”, comentaron desde el banco.

