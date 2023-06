Mujer de 108 años revela su secreto de longevidad

Redacción

EU.-Ada Daniel es una mujer que ha estado en este mundo 108 años, y la pregunta obligada es: ¿cómo le ha hecho para vivir tanto?

Recientemente, su “secreto” para alcanzar la longevidad fue revelado, lo que causó controversia en las redes sociales.

Ada Daniel es una residente del Codnor Park Care Home, un asilo ubicado en Reino Unido. Hace unos días, esta mujer que ha vivido 108 años se hizo viral debido a que en su cumpleaños recibió más de un centenar de tarjetas de cumpleaños.

Cuando medios locales acudieron en su búsqueda, algunas de las personas más allegadas a ella se encargaron de comunicar un poco de la historia que ella misma les ha contado: nació en Ambergate en el año de 1915 y se dedicó varios años de su vida a criar perros de raza Galgo.

Kelly Goucher, una coordinadora del asilo en que reside Ada Daniel, mencionó que la longeva mujer casi no tiene familia, pues no tuvo hijos, así que no hay nietos que la visiten; sin embargo, esto no es algo que le genere conflictos a la cumpleañera.

Cuando le preguntan sobre las condiciones que la han llevado a vivir más de un siglo, la protagonista de esta historia responde sin miramientos: “crié perros, no niños”.

¿Crees que la clave de los 108 años que esta mujer ha vivido tenga relación con su decisión de no ser madre?

