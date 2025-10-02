Mujer asalta a mano armada farmacia en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Una mujer de unos 38 años de edad ingresó a una farmacia ubicada sobre la Avenida Héroe de Nacozari en la colonia Gremial en la zona centro de esta ciudad para luego de darse cuenta que no había nadie más que ella y los empleados asalto el negocio.

El evento se verifico cerca de las 20:21 horas de este miércoles luego de que trabajadoras de la negociación dieron parte a las autoridades.

Las mismas indicaron que una mujer que vestía prendas en color gris entró al negocio y tras recorrer los pasillos y aparentemente buscar algo se percató de que no había clientes, y tras ello se dirigió a la caja registradora para sacar un pistola de entre sus prendas.

Luego de ello apunto con el arma a la cajera y le exigió que le diera el efectivo que tenía en ese momento. La joven asustada abrió la caja para enseguida entregarle cerca de 5 mil pesos que tenía.

Posteriormente la asaltante salió de la farmacia “Guadalajara” para abordar un vehículo compacto en color rojo en el qué se dio a la fuga rumbo al sur.

Cerca de 15 minutos después hicieron acto de presencia policías municipales y estatales quienes implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores con resultados negativos.