Mueren más de 65 mil en Gaza tras casi dos años de ofensiva israelí

Redacción

La cifra de víctimas mortales en la Franja de Gaza por los ataques de Israel alcanzó los 65.062 desde el inicio de la ofensiva hace casi dos años, según el último informe del Ministerio de Sanidad palestino publicado este miércoles 17 de septiembre de 2025. Solo el martes, las fuerzas israelíes causaron 98 muertos y 385 heridos, sin que se especifique cuántos eran civiles o combatientes. La ONU y expertos independientes consideran estas cifras como estimaciones fiables.

La incursión terrestre sobre Ciudad de Gaza ha intensificado la violencia. Hasta el miércoles, se registraban al menos 50 muertos adicionales en toda la Franja, de los cuales 27 correspondían a la capital, de acuerdo con balances provisionales basados en registros hospitalarios.

Desde el inicio de la ofensiva, Israel ha causado cerca de 165.700 heridos en Gaza. Las operaciones se realizan en respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y varios países musulmanes consideran a Hamás una organización terrorista.

La crisis humanitaria se agrava con la desnutrición: solo ayer se reportaron cuatro muertes adicionales relacionadas con esta condición, elevando el total a 432, incluidos 146 niños.

Una Comisión Internacional Independiente de la ONU acusó recientemente a Israel de cometer “genocidio” en el enclave palestino. “Lo que presenciamos en Gaza no es solo una catástrofe humanitaria sin precedentes, sino lo que la Comisión de Investigación de la ONU ha concluido como un genocidio. Los Estados deben utilizar todas las herramientas políticas, económicas y legales a su disposición para intervenir. La retórica y las medias tintas no bastan. Este momento exige una acción decisiva”, señaló el organismo.

En respuesta, la Comisión Europea propuso sanciones contra Israel, en medio de un escenario que mantiene a Gaza bajo constante bombardeo y con un número creciente de víctimas civiles.