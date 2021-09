Mueren enfermos de Sida por falta de acceso a terapias antirretrovirales: CAVA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Por falta de acceso a terapias antirretrovirales han fallecido por lo menos tres jóvenes de Sida en Aguascalientes, reveló el presidente del Centro de Atención Vive Aguascalientes (CAVA) Efraín Muro.

El mismo denunció un problema grave de desabasto y desfase de medicinas para enfermos de VIH llámese en el Seguro Social, Issste o Instituto de los Servicios de Salud del estado de Aguascalientes.

Reprochó que las autoridades sean omisas a sus demandas al tal grado que como agrupación han tenido que conseguir medicamentos por su cuenta y otorgándoselos a quienes los necesitan.

El activista agregó que por desgracia se ha observado un incremento en los casos de Sida en Aguascalientes quien estima el 2,500 el número de personas con esta enfermedad.

Al final lamentó la discriminación de la que son objeto en las instituciones de salud a las que no les interesan.

“Hemos sufrido y padecido el desabasto, no tenemos atención médica y nos queda claro que no le interesamos al gobierno por el estigma que rodea al virus, la desinformación y la falta de políticas públicas es increíble para quienes vivimos con VIH”.