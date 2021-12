Mueren 3 personas con sida en Aguascalientes por falta de atención y de medicamentos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Persiste la falta de atención y de medicamentos para personas con sida, a tal grado que ya han muerto por lo menos 3 persona en la entidad, señaló el presidente del Centro de Atención Vive Aguascalientes (CAVA), Efraín Muro.

-¿Han muerto personas o se ha agravado la enfermedad por la falta de medicamentos?

-Aquí en Aguascalientes solo en CAVA este año registramos 3 muertes de personas muy jóvenes por causas derivadas del sida, personas menores de 30 años que si hubieran tenido un diagnóstico oportuno, pues obviamente no hubiera sucedido tal cosa.

-¿Por falta de atención?

-Si, fue por falta de atención claramente.

Añadió que tanto en instituciones como el IMSS e ISSEA en Aguascalientes continúan los problemas por la falta de medicamentos para personas con sida, lamentado que menosprecien a dichos enfermos.

“Algo está pasado en la cadena de suministros desde el gobierno federal al estatal, porque no están llegando ni los recursos económicos, ni materiales, es decir Censida tiene una métrica de que está entregado medicamento al gobierno estatal, pero resulta de que aquí nos dicen no lo tienen”, cuestionaron al tiempo que exigieron al gobierno de estado una pronta solución.