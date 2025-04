Muere Vittorio Pirbazari, actor de Dogs of Berlin, durante rodaje

Redacción

El actor alemán Vittorio Pirbazari, conocido por su participación en la serie de Netflix Dogs of Berlin, falleció repentinamente el pasado lunes 1 de abril mientras grababa una escena en un gimnasio, desatando conmoción entre sus seguidores y en la comunidad fitness, donde también era una figura destacada.

Pirbazari, de 44 años, colapsó de forma inesperada mientras corría en una caminadora. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente la causa del fallecimiento, medios internacionales como Daily Mail reportaron que el actor pudo haber sufrido un ataque al corazón.

La noticia fue confirmada por el cineasta Said Ibrahim, amigo cercano de Vito, como también se le conocía, quien le dedicó un mensaje en redes sociales: “Vito tenía un corazón blando como el de un niño de diez años”.

El actor no solo era reconocido por su papel como el villano Daher Tarik en Dogs of Berlin, sino también por su trabajo como entrenador personal, creador de contenido en el canal Hardgainer Crew —con más de 200 mil suscriptores en YouTube— y como fundador de la marca de suplementos Caps+, que también expresó su pesar: “Lo conocimos no sólo como deportista, entrenador y creador, sino sobre todo como un amigo confiable y una persona honesta y fina”.

Vittorio Pirbazari había enfrentado varios retos de salud en los últimos meses. En enero fue operado tras un desgarro en el pecho, y en marzo sobrevivió a un accidente automovilístico que le dejó lesiones en las piernas y una vértebra fracturada. Apenas un día antes de su muerte, había publicado una foto en Instagram desde el gimnasio: “Estoy feliz de volver al gimnasio y me estoy enfocando completamente en el entrenamiento de piernas y cardio”.

El actor deja a una pareja sentimental y un hijo.