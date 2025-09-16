Muere Robert Redford, leyenda de Hollywood

Redacción

El actor y director Robert Redford, figura emblemática de Hollywood y promotor del cine independiente a través del Instituto Sundance, falleció este martes 16 de septiembre a los 89 años, informó The New York Times, citando a su publicista.

Durante más de cinco décadas, Redford fue sinónimo de elegancia y magnetismo en la pantalla grande. Aunque en sus inicios fue visto como “un rubio californiano más”, se convirtió en uno de los actores más rentables y queridos del mundo.

Su filmografía incluye papeles memorables en Memorias de África, El Candidato y Todos los hombres del presidente. También interpretó personajes arriesgados como el excampeón de rodeo en El Jinete Eléctrico y el millonario de Una propuesta indecente. Junto a Paul Newman protagonizó clásicos como Dos hombres y un destino (1969) y El golpe (1973), cintas que marcaron a toda una generación.

Más allá de su faceta como actor, Redford dejó una huella decisiva en la industria al fundar en los años 70 el Instituto y Festival de Sundance, que se convirtió en plataforma esencial para el cine independiente antes de su reconocimiento mundial.

En 1980 debutó como director con Gente ordinaria, cinta que le valió el Óscar a mejor película y mejor dirección. Aunque nunca ganó la estatuilla como intérprete, en 2001 recibió un premio honorífico por su trayectoria.

Nacido en Santa Mónica en 1937, Redford soñaba con ser pintor antes de llegar a Broadway y, posteriormente, a Hollywood, donde debutó en cine en 1962. Su consagración llegó con Descalzos por el parque (1967) y se consolidó en los 70 con títulos como Tal como éramos y El gran Gatsby.

En sus últimos años volvió a compartir créditos con Jane Fonda en Nosotros en la noche (2017), producida por Netflix, trabajo que él mismo adelantó sería uno de los últimos de su carrera actoral para enfocarse en la dirección y el arte.

“Ha sido difícil cargar con la fama y con la imagen de galán que la gente quiso imponerme. No es fácil ser Robert Redford”, reconoció alguna vez en entrevista.