Muere Olivia Newton-Jhon a los 73 años

Redacción

La famosa actriz y cantante Olivia Newton-Jhon falleció este lunes a los 73 años de edad en el sur de California.

Su fallecimiento fue confirmado por su esposo, Jhon Easterling, en sus redes sociales.

“Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”.

En el texto, sus seres queridos han recordado a la emblemática intérprete de Grease como “un símbolo de triunfos y esperanza” durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama.

Aunque Newton-John desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante con éxitos como ‘If not for you’, ‘Let me be there’ y “Have you never been mellow”, su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical ‘Grease’.

Con información de El Diario