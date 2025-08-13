Muere niña de 6 años al ser impactada en su bicicleta por una camioneta conducida por un adolescente en Asientos

Redacción

Asientos, Ags.- Una niña de 6 años de edad de nombre Alisson N perdió la vida luego de que fue impactada cuando viajaba en bicicleta por la parte lateral de una camioneta Chevrolet Silverdado roja con placas de Zacatecas que era conducida por un adolescente de 14 años de nombre Ricardo N.

El evento se verificó cerca de las 17:01 horas de este miércoles en la calle Alvaro Obregón y la calle Fátima en la colonia Cerrito en la comunidad de Cienega Grande en esta municipalidad situada a 55 kilómetros al norte de la capital del estado.

El adolescente fue detenido y al darle a conocer sus derechos luego de que sus padres no se encuentran en el Estado fue trasladado a la Fiscalía Estatal para deslindar responsabilidades.

La menor tras ser revisada por paramédicos del Instituto de Servicios de Salud del estado confirmaron que no presentaba signos vitales luego de presentar un trauma craneocénfalico severo.

El cuerpo de la niña fue trasladado al Servicio Médico Forense para aplicar la necropsia de ley.