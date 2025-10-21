Muere motociclista tras caída en Rincón de Romos

Oscar Salado

Rincón de Romos Ags-. Un joven que tripulaba una motocicleta murió al caer de ella cuando conducía sobre una carretera local.

Los hechos se verificaron al filo de las 20:00 horas de este lunes en las inmediaciones de la comunidad La Estación.

El hoy fallecido es un joven de entre 25 a 30 años de edad, el cual viajaba a exceso de velocidad, en una motocicleta Italika negra y a decir de testigos al circular en dirección hacía el norte, en determinado momento perdió el control del manubrio por lo que se impactó de manera brutal contra el piso.

Tras el llamado al 911 policías municipales y paramédicos del Instituto de Servicios de Salud del Estado, (ISSEA), los que se hicieron presentes solamente solo para confirmar la muerte del masculino.

Más tarde, personal de la Dirección General de Investigación Pericial se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y traslado al SEMEFO para la necropsia de ley.