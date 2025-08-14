Muere motociclista en accidente en El Dorado

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un joven de entre 20 y 25 años perdió la vida la noche de este miércoles tras derrapar su motocicleta en un aparente corte de circulación, en el cruce de avenida Américas y República de Perú, en el fraccionamiento El Dorado.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:40 horas, cuando el conductor de una camioneta PT Cruiser, de aproximadamente 40 años, circulaba de sur a norte por Américas y al intentar girar a la izquierda para incorporarse a República de Perú, habría obstruido el paso del motociclista.

De acuerdo con testigos, el joven frenó metros antes del cruce, perdió el control y se deslizó cerca de 10 metros hasta quedar debajo del vehículo, que avanzó unos metros más antes de detenerse.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos de vida al momento de su arribo. Policías viales y estatales acordonaron la zona y solicitaron la intervención de Servicios Periciales para el levantamiento del cuerpo. Según los testigos, la motocicleta nunca impactó la camioneta.