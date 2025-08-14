13 C
Aguascalientes
14 agosto, 2025
Tendencias

(Video)Fuerte tromba con granizo azota a la capital.

Habrá cierres viales por peregrinación de transportistas este jueves

Muere niña de 6 años al ser impactada en su…

Municipio avanza en la rehabilitación de vialidades

Disminuye volumen de agua en la presa Calles de Aguascalientes

Rebotan Ley de Diputados de Aguascalientes con el tema de…

Experto en IA afirma que en 2049 quien no utilice…

Morena dice no coincidir con Lorena Martínez, pero tampoco le…

Apuestas en la Liga de Expansión MX: ¿una oportunidad infravalorada?

Que otros estados no digan que inventaron el bolillo con…

Muere motociclista en accidente en El Dorado

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un joven de entre 20 y 25 años perdió la vida la noche de este miércoles tras derrapar su motocicleta en un aparente corte de circulación, en el cruce de avenida Américas y República de Perú, en el fraccionamiento El Dorado.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:40 horas, cuando el conductor de una camioneta PT Cruiser, de aproximadamente 40 años, circulaba de sur a norte por Américas y al intentar girar a la izquierda para incorporarse a República de Perú, habría obstruido el paso del motociclista.

De acuerdo con testigos, el joven frenó metros antes del cruce, perdió el control y se deslizó cerca de 10 metros hasta quedar debajo del vehículo, que avanzó unos metros más antes de detenerse.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos de vida al momento de su arribo. Policías viales y estatales acordonaron la zona y solicitaron la intervención de Servicios Periciales para el levantamiento del cuerpo. Según los testigos, la motocicleta nunca impactó la camioneta.