Muere motociclista al estrellarse frente al Parque Rodolfo Landeros Gallegos

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Un joven que tripulaba una motocicleta murió al estrellarse con un poste y luego chocar contra un camión de transporte público.

Los hechos se verificaron al filo de las 18:20 horas de este viernes sobre la avenida José María Chávez a la altura del Parque Rodolfo Landeros Gallegos en carriles de circulación de sur a norte.

El fallecido fue identificado como Jesús Eduardo Muñoz López de aproximadamente 25 años, conducía una motocicleta Suzuki 750 centímetros cúbicos.

La jaca de acero se desplazaba rumbo al norte a exceso de velocidad y a la altura del parque Rodolfo Landeros Gallegos su conductor perdió el control del manubrio por lo que se proyectó hacia el lado derecho para estrellarse contra un poste de una empresa de telefonía, el golpe causó que la llanta trasera se desprendiera y el hombre al salir eyectado se estampó en la parte trasera de un camión de transporte de personal de la empresa HIDROBÚS que en ese momento pasaba por el lugar.

Tras el llamado al 911 acudieron policías viales y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, cuyos técnicos en urgencias médicas confirmaron el deceso del motorista que quedó tendido sobre la lateral.

Finalmente personal de la Dirección General de Investigación Pericial se hizo cargo de la fijación de indicios y levantamiento del cuerpo para posteriormente trasladarlo al Servicio Médico Forense.