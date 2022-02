Muere Mark Lanegan; pionero del grunge

Redacción

EU.-De luto el mundo de la música.

El cantante estadounidense Mark Lanegan murió este martes a los 57 años, dejando detrás una carrera que lo tuvo como uno de los pioneros del movimiento grunge y como una voz expresiva dentro del rock, tanto por su trayectoria solista como por su trabajo con su exbanda Screaming Trees y su paso por Queens of The Stone Age, entre varios proyectos dentro de su inquieta vida.

“Nuestro querido amigo Mark Lanegan murió esta mañana en su hogar de Killarney, Irlanda. Fue un cantante adorado, compositor, escritor y músico. Tenía 57 años y lo sobrevive su esposa Shelley. No hay más información disponible por el momento. La familia le pide a todos respetar su privacidad en este momento”, indicó un vocero de la familia a través de un comunicado en la cuenta de Twitter de Lanegan.

Nacido en el Estado de Washington, en la Costa Oeste de Estados Unidos, en 1985 fundó Screaming Trees en Ellensburg, ciudad cercana a Seattle, metrópolis donde se originó el grunge y que hizo famosas a bandas como Nirvana y Pearl Jam, entre varias más, unos años más tarde.

Tan grande fue la influencia de Lanegan, que fue el propio Kurt Cobain quien explicó que había sido el vocalista de la ronca voz quien lo inspiró cómo cantar “Where Did You Sleep Last Night?”.

Durante los diez años de carrera lanzó junto con su banda siete discos, en los cuales el sonido fue variando entre el grunge y el stoner, con grandes toques de punk rock. Sin embargo, su voz oscura y su impronta estática en el escenario lo alejaban cada vez más del revoleo de melenas propia del rock and roll y en 1990 editó su disco debut en solitario, The Winding Sheet, en el cual demostraba que las distorsiones ya le quedaban chicas.

Formó parte luego de Mad Season y sus participaciones más resonantes fueron con Queens of The Stone Age, grupo para el cual cantó y formó parte en las giras de los discos Rated R, Song for the deaf y Lullabies to Paralyze.

Su último disco fue Straight Songs of Sorrow (2020), editado luego de hacer lo propio con sus memorias sobre los diez años en Seattle en el libro Sing Backwards and Weep.

Con información de Página 12