Muere Manuel Lapuente, ex técnico de la selección Mexicana de Fútbol

Redacción

Ciudad de México.-El mundo del futbol mexicano está de luto luego de la muerte del exjugador y exdirector técnico Manuel Lapuente, quien deja un gran legado en el mundo deportivo gracias a sus éxitos y su aportación al futbol.

A través de redes sociales, el exportero y ahora narrador, Raúl Orvañanos, anunció a través de redes sociales sobre la muerte del técnico.

¿Quién fue Manuel Lapuente?

Manuel Lapuente fue jugador de futbol en la Primera División, pero su mayor legado se recuerda como director técnico de varios clubes y de la Selección mexicana, con la que consiguió el máximo logro para la Selección mayor tras ganar la Copa Confederaciones 1999.

Como director técnico se le recuerda por sus éxitos dirigiendo al Necaxa de los años 90, equipo con el que fue bicampeón del futbol mexicano. También dirigió a clubes como Puebla y América, con los que también fue campeón.

Con la Franja ganó el título de 1989-90, uno éxito que nadie ha podido imitar con el conjunto poblano en más de 30 años. Con el América se le recuerda porque fue el técnico que rompió “la maldición de los 90” década en la que el conjunto de Coapa no pudo levantar un título de Liga hasta que Lapuente los llevó a levantar la Copa en 2002.

Con la Selección Mexicana se le recuerda por ser el técnico que hizo un gran Mundial en Francia 98, donde el equipo mexicano dejó un grato recuerdo por su futbol que le compitió a Bélgica, Países Bajos y Alemania, con el que perdió en Octavos de Final. Además de que le ganó la Copa Confederaciones a Brasil en 1999.