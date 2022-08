Muere la actriz Anne Heche tras fuerte accidente automovilístico

Redacción

La actriz estadounidense Anne Heche murió este viernes a los 53 años por una herida cerebral severa a causa de un accidente de tránsito la semana pasada.

De acuerdo con la familia de la actriz, ella fue declarada con muerte cerebral, pero que le sería retirado el soporte vital para que pueda donar sus órganos.

Heche se encontraba hospitalizada desde el pasado 5 de agosto, cuando su Mini Cooper azul se estrelló contra una vivienda en la zona de Mar Vista (Los Ángeles, EEUU) y el vehículo acabó envuelto en llamas.

Los bomberos afirmaron que la actriz había hablado con ellos mientras la sacaban de los escombros y la llevaban al hospital. Sin embargo, poco después Heche perdió el conocimiento.

La actriz, que fue pareja de la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela “Another World”, por la que ganó un Emmy.

Luego se consolidó en Hollywood con varias películas como Psycho (1998), Donnie Brasco (1997), I Know What You Did Last Summer (1997) y Six Days, Seven Nights (1998) y llegó a estar nominada a un Tony por la obra de Broadway “Twentieth Century”.

En un libro de memorias de 2001, habló sobre sus luchas de toda la vida con la salud mental. Recientemente tuvo papeles recurrentes en la serie de televisión “Chicago P.D.” y “All Rise”, y en 2020 participó en “Dancing With the Stars”.

Con información de El Financiero