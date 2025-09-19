Muere Julieta Fierro, pionera de la astronomía y divulgación científica en México

Redacción

La astrónoma mexicana Julieta Fierro Gossman falleció este viernes 19 de septiembre de 2025 a los 77 años de edad. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó la noticia a través de su área de Comunicación Social.

Fierro se distinguió como investigadora, docente y divulgadora de la ciencia. Su pasión por acercar el conocimiento a la sociedad fue reconocida en múltiples ocasiones, al grado de que una especie de luciérnaga recién descubierta fue bautizada en su honor.

Originaria de la Ciudad de México, estudió Física y Astrofísica en la Facultad de Ciencias de la UNAM, institución a la que estuvo ligada durante toda su trayectoria. Como investigadora, centró sus estudios en la composición química de la materia interestelar, alcanzando el máximo nivel dentro del Sistema Nacional de Investigadores. La Academia Mexicana de la Lengua, donde ocupó la Silla XXV, destacó su rigor académico y aportaciones en el campo científico.

Pero su mayor huella fue en la divulgación. Fierro escribió decenas de libros y artículos, ofreció conferencias en México y el extranjero, participó en radio y televisión y fue creadora de exposiciones interactivas que acercaron la ciencia a niños, jóvenes y adultos. Títulos como “¿Cómo acercarse a la astronomía?”, “El universo y las estrellas”, “La familia del sol”, “Las nebulosas planetarias” y “La búsqueda de vida extraterrestre” forman parte de su prolífica obra.

Su labor trascendió la investigación individual. Fue presidenta de la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Internacional, dirigió el área de Divulgación de la Ciencia en la UNAM, encabezó la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales y la Asociación Mexicana de Museos de Ciencia y Tecnología.

A lo largo de su vida recibió distinciones nacionales e internacionales, entre ellas el Premio Kalinga de Popularización de la Ciencia, otorgado por la UNESCO, el Klumpke-Roberts de la Sociedad Astronómica del Pacífico y la Medalla Benito Juárez. Cinco escuelas en México llevan su nombre y varias universidades le otorgaron doctorados honoris causa.