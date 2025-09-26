Muere joven tras caer de su motocicleta frente a Nissan 1

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Un motociclista perdió la vida y su acompañante resultó con algunos golpes luego de que un tortón presuntamente les cerró el paso y causó que el motorista perdiera el control del manubrio para salirse de la cinta asfáltica y caer al camellón central.

Los hechos se verificaron al filo de las 9:20 horas, de este viernes en la lateral de la carretera federal 45 sur a la altura del andén 4 de la citada empresa automotriz.

El fallecido es un joven de entre 25 a 30 años de edad, el cual tripulaba una motocicleta Italika FT150 negra y era acompañado de una fémina casi de la misma edad, la cual resultó con algunas heridas leves.

Se sabe que el conductor y su acompañante se dirigían hacia el norte, cuando en determinado momento un camión tipo tortón les cerró el paso en el carril derecho lo que provocó que ambos cayeran en la lateral del andén 4 de la empresa automotriz.

Testigos se comunicaron a 911 por lo que más tarde arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos del Servicio de Emergencia Estatal, los cuales tras revisar al masculino confirmaron que ya no presentaba signos de vida.

Posteriormente se hizo presente Personal de la Dirección General de Investigación Pericial cuyos peritos se hicieron cargo del levantamiento de indicios así como del cadáver y enseguida llevarlo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.