Muere Jim Brown leyenda de la NFL

Redacción

EU.-Jim Brown, uno de los mejores jugadores de fútbol americano profesional y universitario de todos los tiempos, murió a la edad de 87 años.

Su esposa, Monique, anunció la muerte de Brown en una publicación de Instagram el viernes por la tarde. Ella dijo que Brown “falleció en paz” el jueves por la noche en su casa en Los Ángeles.

“Para el mundo era un activista, actor y estrella del fútbol americano”, decía la publicación. “Para nuestra familia fue un esposo, padre y abuelo amoroso y maravilloso. Nuestros corazones están rotos…”

En 2020, Brown fue seleccionado para el equipo de todos los tiempos de la NFL 100 y también fue clasificado como el jugador número 1 de todos los tiempos en la lista College Football 150 para celebrar los aniversarios de esos deportes. Fue nombrado el mejor jugador de fútbol americano de todos los tiempos por Sporting News en 2002.

Brown, quien fue seleccionado en la primera ronda del draft de 1957, jugó nueve temporadas para los Cleveland Browns (1957-65) y lideró la liga en yardas por tierra en ocho de esos años. Corrió para 12,312 yardas y tuvo un promedio de 5.2 yardas por acarreo durante su carrera. También fue nombrado Pro Bowler cada año que jugó. Llevó a los Browns al campeonato de la liga tres veces, ganó el título en 1964 y fue nombrado MVP tres veces.

Corrió para al menos 100 yardas en 58 de sus 118 juegos de temporada regular, y nunca se perdió un juego. Corrió para más de 1,000 yardas en siete temporadas, incluyendo 1,527 yardas en una temporada de 12 juegos y 1,863 en una temporada de 14 juegos.

“Es imposible describir el profundo amor y la gratitud que sentimos por tener la oportunidad de ser una pequeña parte de la increíble vida y el legado de Jim”, dijeron los Brown en un comunicado. “Lamentamos su fallecimiento, pero celebramos la luz indeleble que trajo al mundo.

“Nuestros corazones están con la familia de Jim, sus seres queridos y todos aquellos a los que impactó en el camino”.

Jim Brown Forever 🧡🤎♾️



Legend. Leader. Activist. Visionary.



It’s impossible to describe the profound love and gratitude we feel for having the opportunity to be a small piece of Jim’s incredible life and legacy. We mourn his passing, but celebrate the indelible light he… pic.twitter.com/F2rrTUnsc1— Cleveland Browns (@Browns) May 19, 2023