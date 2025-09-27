Muere integrante de ‘Los Amantes de Lola’

Redacción

Ciudad de México.-El rock nacional perdió a una de sus figuras más representativas tras confirmarse la muerte de Fernando Díaz, mejor conocido como La Vitola, bajista fundador de Los Amantes de Lola, grupo emblemático de la escena musical de finales de los años 80 y 90.

Aunque aún se desconocen las causas de su muerte, la banda lo despidió con un emotivo mensaje que ha conmovido a sus seguidores.

Los Amantes de Lola se despiden de Fernando Díaz con emotivo mensaje

La noticia fue confirmada por la propia agrupación a través de sus redes sociales, donde compartieron un mensaje cargado de nostalgia y dolor:

Compartimos tantas cosas, tanta música y sobre todo, muchos sueños… No hay palabras para describir el vacío que dejas, pues a pesar de la distancia, siempre fuimos y seremos familia… Vuela alto y vuela lejos, pues tu recuerdo y tu música se quedan sonando en nuestras almas, hasta que nos volvamos a encontrar… Hasta luego querido Fer.

¿De qué murió Fernando Díaz?

Hasta el momento, la banda no ha revelado las causas del fallecimiento de Fernando Díaz, quien desde hace varios años continuaba con su trayectoria artística en solitario. Tampoco se ha confirmado si padecía alguna enfermedad previa.

¿Quién fue Fernando Díaz, ‘La Vitola’?

Fernando Díaz Corona fue bajista de Los Amantes de Lola de 1987 a 1999, periodo en el que ayudó a consolidar el característico estilo del grupo. Su talento quedó plasmado en los primeros álbumes de la agrupación, como Los Amantes de Lola (1990) y La Era del Terror (1991), producciones que llevaron su música a sonar en la radio, televisión y escenarios internacionales.

Aunque su paso por la banda fue relativamente breve, su influencia se mantuvo intacta en el legado musical del rock en español. Con su bajo, La Vitola dio vida a algunos de los temas más recordados de la agrupación, dejando huella en la historia musical de México.

El repentino fallecimiento de Fernando Díaz deja un profundo vacío en la escena del rock nacional, pero también un legado imborrable en los oídos y corazones de varias generaciones de fanáticos.

