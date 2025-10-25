Muere infartado ciclista de MTB en Aguascalientes

Oscar Salado

Jesús María, Ags-. Un hombre de unos 60 años que pedaleaba su bicicleta de montaña sobre la ciclovía de tercer anillo en la zona sur de esta localidad cerca de los límites con el municipio capital, murió presuntamente a consecuencia de un infarto.

Los hechos se verificaron cerca de las 9:30 horas de éste sábado sobre Avenida Siglo XXI a la altura de la Granja San Antonio muy cerca de la entrada a la comunidad de Los Arquitos.

El hoy occiso de quién no se han proporcionado sus datos salía cada fin de semana a rodar con un grupo de amigos por diversos lugares del estado.

Sin embargo en esta ocasión en determinado momento observaron al sexagenario caer al piso por lo que al intentar prestarle auxilio notaron que se encontraba inconsciente, por lo que llamaron al 911.

Más tarde acudieron Policías Municipales y estatales así cómo paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes tras revisar al afectado confirmaron el fallecimiento.

Al lugar más tarde arribó personal de la dirección general de investigación pericial quienes se hicieron cargo de levantamiento del cuerpo y posterior traslado al SEMEFO donde se conocerán las causas del deceso del biker.

Extraoficialmente se maneja que el nombre del hoy occiso es Antonio Castillo.

*Foto Cortesía BI