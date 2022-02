Muere indigente de Aguascalientes en Juárez luego de que le negaran atención médica

Redacción

Un hombre originario de Aguascalientes y que era indigente en Ciudad Juárez murió durante la mañana de este martes, luego de que se le negara atención médica durante la mañana anterior.

El fallecido fue identificado como Jorge Edmundo Pérez Canales, de 60 años de edad, quuien perdió la vida a causa de complicaciones respiratorias.

Lucio Cruz, un amigo de Jorge que le brindaba un espacio para dormir y alimentos, señaló que los médicos del Hospital General negaron que el hombre estuviera enfermo y que sólo requería comer.

“Lo revisaron y dijeron que no tenía nada, que estaba bien y que solo se hacía falta comer, pero no, él sí había desayunado, les pedimos que lo tuvieran en observación, pero insistieron en que no tenía nada grave”

Aunque Lucio y otros vecinos le dieron sopa para que pudiera recuperarse, lo encontraron muerto en la mañana del martes. Los paramédicos no lo atendieron y cuando llegaron policías, ya no había nada qué hacer.

Los vecinos decidieron reclamar el cuerpo de Jorge para darle un funeral digno, ya que la autoridad pensaba recogerlo y depositar sus restos en una fosa común.

“Él siempre nos ayudaba a todos, a los de la tienda, a los vecinos en la Emiliano Zapata y otras colonias, a cambio de un taco, ropa o darle oportunidad de bañarse, no podíamos arrojarlo así nada más”

Por ello, los vecinos están pidiendo el apoyo de la comunidad para juntar dinero y pagar el funeral de Jorge.

Los interesados pueden llamar al teléfono 656-463-2276.

Con información de El Diario MX