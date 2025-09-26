Muere hombre tras choque frontal en Asientos, Aguascalientes

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- La tarde noche de este jueves se verificó un percance vehicular sobre la carretera estatal número 47 a la altura del kilómetro 01+ 300 en el municipio de Asientos en la zona norte del estado.

Al 911 se reportó que se había suscitado un choque frontal entre una camioneta Ford F150 en color blanco con placas del estado que era conducida por un joven de 19 años identificado cómo Víctor Manuel de 19 años quien a decir de testigos intentó rebasar sin fijarse que en el carril contrario venía un coche circulando.

El exceso de velocidad le impidió frenarse y chocó de frente contra un vehículo Nissan March con placas de Zacatecas, en el mismo color que era conducido por un hombre identificado cómo Daniel.

Tras el fuerte encontronazo el vehículo March salió de la vialidad.

Más tarde acudieron los cuerpos de emergencia para confirmar que el chofer del mini auto había perdido la vida.

La autoridad detuvo al joven de la camioneta para deslindar responsabilidades.

Más tarde acudió al sitio personal de la Dirección de Servicios Periciales adscritos a la Fiscalía estatal para trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense.





