Muere hombre al caminar en calles de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Policía Municipal atendió un reporte sobre una persona inconsciente en la calle Eutimio López, en la colonia Luis Ortega Douglas.

Al arribar al lugar, los oficiales encontraron a un hombre identificado como Enrique de 37 años de edad, quien según lo manifestado por vecinos, se desplomó repentinamente en la vía pública, quedando inconsciente sobre el piso.

De inmediato, los oficiales solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, arribando al sitio una ambulancia del ISSEA.

Tras brindarle valoración médica, los paramédicos confirmaron la ausencia de signos vitales. Momentos después, se notificó a las autoridades correspondientes, para realizar las diligencias y ordenar el levantamiento y traslado del cuerpo.