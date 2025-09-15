25.3 C
Aguascalientes
15 septiembre, 2025
Tendencias

Jesús María conmemora el CCXV aniversario del inicio de la…

Juran que ahora sí van a multar a diputados que…

¡No te los pierdas! “El día que María perdió la…

Se mantiene abierto periodo para renovar la tarjeta de estudiantes…

Airbnb y Booking ganan primer amparo

Desdeñan gobernadora y PJ arranque de nuevo periodo de sesiones…

Van en Jesús María por nuevos cobros para 2026

El segundo grito de independencia que esperan los mexicanos de…

Quiere Alonso expropiar casas donde vendan droga en Aguascalientes

No descarta Martínez posibles hallazgos de más fosas clandestinas en…

Muere hombre al caminar en calles de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Policía Municipal atendió un reporte sobre una persona inconsciente en la calle Eutimio López, en la colonia Luis Ortega Douglas.

Al arribar al lugar, los oficiales encontraron a un hombre identificado como Enrique de 37 años de edad, quien según lo manifestado por vecinos, se desplomó repentinamente en la vía pública, quedando inconsciente sobre el piso.

De inmediato, los oficiales solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, arribando al sitio una ambulancia del ISSEA.

Tras brindarle valoración médica, los paramédicos confirmaron la ausencia de signos vitales. Momentos después, se notificó a las autoridades correspondientes, para realizar las diligencias y ordenar el levantamiento y traslado del cuerpo.