Muere hombre ahogado en arroyo de la Guayana en San Francisco de los Romo, Aguascalientes

Oscar Salado

San Francisco de los Romo, Ags.- Un hombre sin vida fue localizado en un arroyo ubicado en una hacienda en esta municipalidad conurbada con el norte de la capital del estado.

El hallazgo se verificó cerca de las 22:00 horas de este miércoles en la comunidad Hacienda La Guayana, en esta localidad.

Vecinos reportaron al número de emergencia la localización de un hombre al interior de un cuerpo de agua, el cual se encontraba inconsciente y ya no reaccionaba.

Ante ellos se trasladaron elementos de la Policía Municipal estatal y paramédicos del ISSEA, quienes confirmaron el deceso del masculino de aproximadamente 35 a 40 años.

Minutos más tarde arribó personal del Ejército Mexicano quienes se encargaron del acordonamiento y resguardo perimetral así como agentes de investigación pericial y servicios forenses, para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al SEMEFO en donde se le practicaría la necropsia de ley.