Muere Giorgio Armani, leyenda de la moda a los 91 años

4 septiembre, 2025
Redacción

Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano que transformó la moda internacional con su estilo sobrio y elegante, murió a los 91 años en su residencia, informó este jueves su firma.

“El Grupo Armani anuncia con infinita tristeza el fallecimiento de su creador, fundador e incansable fuerza impulsora: Giorgio Armani. Il Signor Armani partió en paz, rodeado de sus seres queridos”, comunicó la empresa.

Reconocido como uno de los grandes íconos de la moda contemporánea, Armani trabajó hasta sus últimos días, entregado a sus colecciones y proyectos. La firma destacó que el diseñador fue “incansable hasta el final” y que su visión se extendió más allá de la moda, marcando también el diseño de interiores, la arquitectura y hasta la gastronomía.

El imperio Armani facturaba alrededor de 2 mil 300 millones de euros anuales y convirtió al creador en un referente global de la elegancia. Su ausencia en la Semana de la Moda de Milán en junio pasado, debido a problemas de salud no revelados, había encendido las alarmas en la industria. No obstante, preparaba un festejo por los 50 años de su casa de moda durante la edición de este mes.

Su empresa subrayó que Armani se distinguió por una curiosidad constante y por mantener un diálogo abierto con el público. “Fue una figura querida y respetada por su capacidad de conectar con todos”, señaló el comunicado.

Más allá de las pasarelas, el diseñador mantuvo un fuerte compromiso con su ciudad. “Siempre consciente de las necesidades de la comunidad, fue activo en muchos frentes, en especial en apoyo a su amada Milán”, añadió la firma, al reconocer el legado de quien convirtió la elegancia discreta en un lenguaje universal.