Muere el productor Memo del Bosque a los 64 años

Redacción

El productor de televisión Guillermo “Memo” del Bosque falleció este lunes 7 de abril a los 64 años, tras enfrentar por segunda vez una dura batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada a través de su cuenta oficial de Instagram, donde dejó un mensaje póstumo dirigido a sus familiares, amigos y seguidores.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que la enfermedad no me lastime más”, se lee en la publicación que rápidamente se viralizó entre figuras del medio artístico y el público que siguió de cerca su trayectoria.

El mensaje también incluyó palabras de agradecimiento a su familia, especialmente a sus hijos Luca, Luna y Coral, así como a su esposa, la conductora y modelo Vica Andrade. “Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia… Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su Creador”, expresó Del Bosque en su despedida.

Memo del Bosque fue diagnosticado en 2017 con linfoma de Hodgkin, un cáncer que afecta al sistema linfático. A finales de 2019 fue sometido a un trasplante de médula ósea que le permitió anunciar, en 2020, que estaba libre de la enfermedad. Sin embargo, en los últimos meses volvió a enfrentar complicaciones derivadas del cáncer, de las que no se dieron mayores detalles públicos.

Durante más de tres décadas, Memo del Bosque fue una figura clave en la industria televisiva mexicana, especialmente en Televisa, donde produjo programas como Nosotros los guapos, 100 mexicanos dijeron y El Calabozo. También fue un impulsor fundamental de Telehit, canal que dirigió y en el que promovió contenido musical innovador.

Vica Andrade se mantuvo a su lado durante todo el proceso. En múltiples ocasiones expresó públicamente su fe y fortaleza ante los momentos difíciles. “Dios nunca me ha abandonado, y si todavía estoy aquí es porque tengo su fuerza”, escribió en redes sociales tiempo atrás.