Muere el periodista mexicano Alberto Padilla a los 60 años

Redacción

El periodismo hispanoamericano perdió este fin de semana a una de sus figuras más reconocidas. Alberto Padilla, periodista mexicano con amplia trayectoria internacional, murió de manera repentina la noche del viernes en San José, Costa Rica, mientras asistía a una reunión social. Tenía 60 años.

De acuerdo con la emisora CRC 89.1 Radio, donde conducía un programa diario, Padilla comenzó a sentirse mal y sufrió un desvanecimiento, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Cima. A pesar de recibir atención médica, falleció en el transcurso de la noche. Hasta el momento no se han revelado detalles adicionales sobre las circunstancias del deceso.

Horas antes de su muerte, el comunicador había conducido su noticiero “A las cinco con Alberto Padilla”, lo que hizo más sorpresiva la noticia confirmada oficialmente el sábado 30 de agosto. Univisión también ratificó el fallecimiento.

En la página de Facebook de su programa se difundió un obituario en el que sus colegas expresaron: “Alberto Padilla, tu memoria vivirá para siempre entre quienes tuvimos el honor de conocerte. Gracias por tu amistad y por todos los momentos compartidos, nunca te olvidaremos”.

Nacido el 9 de enero de 1965 en Monterrey, Nuevo León, Padilla forjó una carrera que lo consolidó como una de las voces más influyentes del periodismo económico y político de la región. Con estudios en la Universidad de Monterrey y formación ejecutiva en el INCAE Business School de Costa Rica, se abrió camino en medios internacionales, en especial CNN en Español, donde alcanzó gran reconocimiento como conductor y analista.

Su estilo claro y directo, sumado a entrevistas con líderes políticos, económicos y sociales de alto perfil, lo convirtieron en un referente para la televisión hispana.